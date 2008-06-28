Київське "Динамо" уклало контракт з 17-річним нігерійцем

Учора київське Динамо уклало контракт з нападаючим мальтійської "Валетти" Франком Теміле.

Минулого сезону футболіст у 20 матчах забив 10 м`ячів. Багато в чому завдяки грі Франка, в сезоні 2007/08 Валетта стала чемпіоном Мальти. Теміле був визнаний кращим в трьох номінаціях – форвард, легіонер і найперспективніший молодий гравець.

У Києві 17-річний Теміле пройшов медобстеження і того ж дня прибув до Австрії, де зараз готується основний склад "Динамо".

Теміле – сирота. Його мати померла, коли йому було 3 роки, а батька він втратив в 11-річному віці. У 16-річному віці Теміле вирушив на Мальту, де був прийнятий сім`єю Гаучі, повідомляв нещодавно сайт Динамоманія.

Теміле виріс у футбольній родині. Його дядько - батько відомого футболіста Тото Теміле, який грав за збірну Нігерії. Його брат Омоніго Теміле під час виступів за софійський «Левські», розглядався як можливий кандидат на перехід в «Динамо» в червні 2004 року. Йожеф Сабо, який очолював тоді службу селекції «Динамо», відзначав велику працездатність Омоніго - на той момент кращого легіонера чемпіонату Болгарії, - але контракт тоді укладений не був.