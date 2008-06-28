У Києві на автошляхах зроблять розмітку для велосипедів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження «Про облаштування та розвиток велосипедних доріжок в м. Києві».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, згідно з розпорядженням, замовником розробки Програми з облаштування та розвитку велосипедних доріжок визначено комунальне підприємство «Київдорсервіс». Йому доручено визначити генеральну проектну організацію, розробити, погодити та затвердити програму в установленому порядку та забезпечити реалізацію заходів, передбачених програмою. Головному управлінню транспорту доручено при формуванні проекту бюджету на 2009 та наступні роки передбачати в бюджетних запитах кошти на реалізацію програми. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам, комунальним службам та підприємствам доручено виконати в 2008 році роботи з облаштування велосипедних доріжок в межах затверджених кошторисів з реконструкції доріг, транспортних розв`язок, площ, мостів тощо. Крім того, комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство» шляхом проведення конкурсу визначить організацію з надання послуг велопрокату та створення пунктів прокату велосипедів.

За інформацією прес-служби, підписанню розпорядження Київським міським головою передувала зустріч першого заступника голови КМДА Дениса БАССА з представниками Асоціації велосипедистів Києва, яка об’єднує у своїх лавах 40 активістів та претендує на представлення інтересів усіх велосипедистів столиці. Під час зустрічі домовлено, що представники асоціації візьмуть участь у підготовці розпорядження мера.

«Стрімке збільшення кількості автомобілів на київських дорогах змушує киян все активніше пересідати на велосипеди, а столичну владу, відповідно, взятися до облаштування велодоріжок”, - сказав перший заступник голови КМДА.

«За нашими підрахунками, кількість автотранспорту на київських автошляхах скоро сягне 1,5 млн. одиниць. У зв’язку з цим, кияни з кожним днем дедалі більше відчувають дискомфорт пересування столичними дорогами на автомобілі і готові поміняти чотириколісний транспорт на велосипед. У цих умовах завдання влади створити необхідну інфраструктуру для функціонування вело транспорту”, – зазначив Д.БАСС.

За його словами, у першу чергу планується облаштувати велодоріжками найпопулярніші веломаршрути. Також під час реконструкції доріг, вулиць та парків обов’язково передбачатиметься створення велодоріжок. А вже зараз, в рамках виконання робіт з нанесення розмітки на міських автошляхах, виділятимуться окремі смуги для велосипедистів. Такі доріжки, зокрема, будуть передбачені і на Подільсько-Воскресенському мосту».

Д.БАСС додав, що столична влада підтримала пропозицію Асоціації велосипедистів Києва щодо запуску нових потягів столичного фунікулеру в рамках його майбутньої реконструкції. Згідно з цією пропозицією, нові вагони фунікулеру передбачатимуть відведення місць для велосипедистів.

«Маємо наразі проблему з паркуванням велосипедного транспорту. Проте, найближчим часом Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА проведе відповідну роботу з керівництвом торговельної мережі міста на предмет облаштування паркувальних місць біля магазинів та супермаркетів. Втім, основна проблема сьогодні – це культура автоводіїв, які часто не помічають своїх колег-велосипедистів на дорозі, паркують автомобілі на проїжджій частині, створюючи тим самим передумови для ДТП. Тут ми маємо велику надію на працівників ДАІ, які проводитимуть роз’яснювальну роботу та вживатимуть відповідних санкцій до водіїв автомобілів», – повідомив Д.БАСС.

За його словами, в першу чергу велодоріжки з’являться на вул. Здолбунівській, пр. Бажана, Харківському шосе, вул. Волгоградській, пр. 40-річчя Жовтня, Столичному шосе (в бік Конча Заспи), Проспекті Перемоги, Наддніпрянському шосе, вул. Антоновича (Горького), Броварському проспекті. У майбутньому в Києві прокладуть 16 веломаршрутів.

За інформацією КМДА, сьогодні в столиці налічується 15 тис. велосипедистів.