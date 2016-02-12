Один з кращих футболістів світу Кріштіану Роналду натякнув на перехід з "Реала" до "Барселони"

Один з найкращих футболістів світу форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду пофарбував тіло в кольори "Барселони" і сфотографувався для власної сторінки в Instagram, повідомляє іспанська Marca.

Спортсмен з'явився на фотографії у синьо-червоних кольорах, що нагадують форму одвічного і найпринциповішого суперника-мадридського клубу.

Протистояння "Реала" і "Барселони" триває з 1929 року. У 171 матчі мадридці здобули 71 перемогу, каталонці - 69. Ще 31 матч завершився внічию.

У нинішньому сезоні в матчі першого кола чемпіонату Іспанії "Барселона" розгромила "Реал" у Мадриді з рахунком 0:4. Матч-відповідь відбудеться в столиці Каталонії 3 квітня.