Один з кращих футболістів світу Кріштіану Роналду натякнув на перехід з "Реала" до "Барселони"
13:40, 12 лютого 2016Спорт
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Нападник розфарбував своє тіло в кольори каталонського клубу.
instagram.com
Один з найкращих футболістів світу форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду пофарбував тіло в кольори "Барселони" і сфотографувався для власної сторінки в Instagram, повідомляє іспанська Marca.
Спортсмен з'явився на фотографії у синьо-червоних кольорах, що нагадують форму одвічного і найпринциповішого суперника-мадридського клубу.
Протистояння "Реала" і "Барселони" триває з 1929 року. У 171 матчі мадридці здобули 71 перемогу, каталонці - 69. Ще 31 матч завершився внічию.
У нинішньому сезоні в матчі першого кола чемпіонату Іспанії "Барселона" розгромила "Реал" у Мадриді з рахунком 0:4. Матч-відповідь відбудеться в столиці Каталонії 3 квітня.
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