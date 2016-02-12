Шевченко увійде в тренерський штаб збірної України 16 лютого - ЗМІ

12:44, 12 лютого 2016
Спорт
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Це перша тренерська спроба Шевченка після блискучої кар'єри гравця

fcdynamo.kiev.ua

Андрій Шевченко увійшов до тренерського штабу національної збірної України, повідомляє Футбол 1 з посиланням на свої джерела.

Які завдання він буде виконувати, поки не відомо.

Власне, не розголошуються і деталі контракту. Офіційна презентація новоспеченого коуча відбудеться в найближчий вівторок. Тоді Михайло Фоменко особисто представить громадськості свій оновлений штаб. До речі, до складу помічників не потрапив Олександр Заваров.

Зазначимо, що для Андрія Шевченка - це перша тренерська спроба після блискучої кар'єри гравця.

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