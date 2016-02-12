Український велосипедист Гривко став кращим спринтером етапу Туру Середземномор'я

У Беньолесе (Іспанія) стартувала багатоденна велогонка Тур Середземномор'я (La Méditerranéenne, категорія 2.1), де український велогонщик Андрій Гривко у складі команди Pro Team Astana став другим у командній гонці на час (TTT) і завоював зелену майку кращого спринтера Туру Середземномор'я - 2016, повідомляє прес-служба Федерації велосипедного спорту України.

Чотириденна гонка, що проходить в основному на півдні Франції, взяла початок з командної гонки з роздільним стартом, де команда вищого дивізіону «Астана» (Pro Team Astana), у складі якої сьомий рік поспіль виступає представник України Андрій Гривко, опинилася в кроці від перемоги. 54 сотих секунди відділили команду українця від перемоги на 5,5 кілометровому етапі Banyoles-Banyoles. Завдяки тому, що Гривко перетнув лінію фінішу першим, право одягти майку кращого спринтера етапу зможе саме українець.

Для багаторазового чемпіона України та срібного призера Європейських ігор у Баку це не перший Тур Середземномор'я. Андрій Гривко вважається одним з найкращих роздільників світу, тому високе, швидше очікуване найкраще місце в цій дисципліні для Астани і її вболівальників було цілком прогнозованим.

«Дуже шкода, що сьогодні нам не вдалося виграти, хоча ми дуже близько підійшли до перемоги. Завдяки м'якій підготовці, я відчуваю себе у відмінній формі, тому у нас є великі шанси виграти цю гонку. Є впевненість йти на хороший результат. Останні два етапи Туру будуть вирішальними. Особливо 4-й, заключний, до волі непростий: проїдемо двадцять разів п'ятикілометровий коло з гіркою в один кілометр. Сподіваюся, що до цього етапу ми вирішимо результат гонки на нашу користь", - зазначив Гривко після фінішу.

"Майка кращого спринтера етапу – це приємний бонус на шляху до перемоги у першому старті сезону. Після нього в моєму календарі стоїть Тур Оману, який став для мене вже традиційним", - додав Андрій.

Французька багатоденка проходить з 1974 року і в 2015 році уперше за сорокарічну історію проведення старійшини французьких багатоднівок через фінансові проблеми була скасована організаторами. Тур Середземномор'я завжди був агресивною гонкою і вважався кращою підготовкою перед епічною французькою багатоденкою Париж-Ніцца.

Попереду спортсменів чекають два непростих горбистих і заключний спринтерський етапи.