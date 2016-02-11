Коноплянка голом наприкінці матчу приніс "Севільї" нічию в грі Кубка Іспанії з "Сельтою"

У Віго (Іспанія) завершився матч півфіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому місцева "Сельта" приймала "Севілью" і не змогла втримати перемогу, завершивши матч з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Господарі поля мали помітну перевагу по ходу матчу і завдяки дублю Яго Аспаса повели в рахунку 2:0 до 55-ї хвилині. Але, за дві хвилини після другого гола Аспаса, на 57-й, Евер Банега скоротив перевагу господарів поля до мінімуму. А ще за півгодини, на 87-й гол забив український легіонер Коноплянка - 2:2.

З урахуванням того, що в першому матчі на своєму полі "Севілья" розгромила суперника з рахунком 4:0, команда Коноплянки вийшла у фінал.

У вирішальному матчі, який пройде 21 травня, "Севілья" буде виборювати трофей в протистоянні з "Барселоною".