Збірна України з хокею з м'ячем виграла третій і четвертий матчі Чемпіонату світу

В Ульяновську (Росія) відбулися матчі 3-го та 4-го турів групового етапу Чемпіонату світу з хокею з м'ячем серед команд Групи В, в яких збірна України обіграла команди Сомалі (8:0) і Китаю (8:2), повідомляє офіційний сайт змагань.

У ранковому матчі сьогодні українці грали з командою Сомалі і вийшли вперед у рахунку вже на 10-й хвилині, коли Дмитро Цимбал відкрив рахунок. Потім Цимбал зробив дубль, покер (4 голи) на рахунку Дмитра Коваля, один гол в активі Олександра Мітленко і один - з пенальті - на рахунку Євгена Удовиченко - 8:0.

У вечірньому матчі з командою Китаю українці забили вісім голів, але і два пропустили. Результативні удари на рахунку Коваля (4), Андрія Марковиченко (3) і Михайло Вязовова (1).

Таким чином на рахунку збірної України 8 очок в 4 матчах - стовідсотковий результат.

У заключному п'ятому матчі групового турніру українцям 12 лютого належить зустрітися з командою Монголії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в першій грі чемпіонату українці зустрічалися з командою Японії і виграли з рахунком 6:1. Другий матч першого дня турніру - з командою Чехії - вийшов куди більш результативним і напруженим, 9:7.

Чемпіонат світу в Ульяновську проходить з 10 по 14 лютого.

Минулого тижня саме тут проходив ЧС серед 8 найсильніших команд світу, де у фіналі збірна Росії обіграла команду Фінляндії (6:1) і стала чемпіоном світу. Бронза на рахунку команди Швеції.