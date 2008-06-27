Марко Дєвич став громадянином України

Сербський півзахисник/нападаючий харківського Металіста Марко Дєвич, як і обіцяв, став громадянином України, повідомляє football.ua.

24-річний футболіст неодноразово висловлював бажання прийняти українське громадянство і спробувати свої можливості у складі збірної України. Головний тренер команди Олексій Міхайличенко і керівництво ФФУ пропонувало натомість спершу прийняти громадянство, а вже потім спробувати потрапити до складу збірної.

Українське громадянство ключового футболіста - приємна звістка і для його клубу, де він за два роки став ключовим виконавцем. У 57 матчах Дєвич забив 24 голи у складі Металіста. Зважаючи на великі проблеми з українськими виконавцями в команді, ще один футболіст в обхід ліміту не стане зайвим.

Нагадаємо, Дєвич виступає в Україні з початку 2005-го року, коли він став гравцем Волині.