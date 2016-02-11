Українка Козлова вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі (Росія) завершиося матч другого кола тенісного турніру St. Petersburg Ladies Trophy з призовим фондом в $687,9 тис., в якому українка Катерина Козлова обіграла росіянку Олену Весніну, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 2-6 6-3 6-2.

Програвши перший сет і поступаючись вже у другому з брейком, українці вдалося не тільки повернути інтригу в партії, але і перевести гру у вирішальний сет. Козлова заграла стабільніше, в той час як її суперниця стала частіше помилятися. У третій партії Козлова першою зробила брейк, але Весніна миттєво відіграла програний гейм. Вдруге була сильнішою на подачі суперниці Катерина і змогла проявити холоднокровність, щоб утримати свій гейм з 0:30. Українка навіть змогла в третій раз зробити брейк і потім успішно подала на матч.

"На мій погляд, Олена дуже агресивно почала цю зустріч. А ось я на старті була трохи повільною, знадобився час, щоб увійти в гру. Це було дуже складно переламати хід поєдинку, але мені вдалося. Сьогодні буду готуватися до матчу з Іванович і постараюся відновитися до завтрашнього чвертьфіналу", - зазначила після гри Козлова.

В 1/4 фіналу нашу тенісистку чекає протистояння з Аною Іванович (Сербія).

Турнір у Санкт-Петербурзі проходить з 8 по 14 лютого.