В Міжнародному олімпійському комітеті впевнені в безпечному навколишньому середовищі в Ріо під час Ігор-2016

Медичний та Науковий Департамент Міжнародного олімпійського комітету зробили спеціальну заяву, щодо ситуації в столиці Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), в якій, зокрема, висловили оптимізм щодо майбутніх змагань, повідомляє прес-служба НОК України.

"Ми залишаємося впевненими, що навколишнє середовище під час Олімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро буде безпечним і сприятиме успішним та яскравим Іграм", - йдеться у заяві за підписами голови Медичної та наукової комісії МОК професора доктора Угура Ерденера та директора МОК з медицини та науки доктора Річарда Баджета.

Разом з тим, у заяві зазначається, що "за оцінками Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ), в країні інфіковано 15, млн. осіб. У більшості випадків (приблизно 80 відсотків) симптоми ніяк не проявляються, а у тих осіб, які мають симптоми, вони проявляються протягом періоду від двох до семи днів. В Бразилії також зафіксовано незвичне зростання кількості новонароджених з мікроцефалією (дефект, який впливає на розмір голови і розвиток мозку новонародженого), і відповідальні органи намагаються визначити, чи існує зв'язок між цими двома фактами".

Зважаючи на викладені факти, Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК) уважно моніторить ситуацію з Zika в Бразилії. "На цю тему ми тісно комунікуємо з ВООЗ та Організаційним комітетом Ріо-2016. Зі свого боку, Ріо 2016 перебуває у постійному контакті з Міністерством охорони здоров'я та Муніципальним Департаментом охорони здоров'я – установами, відповідальними за цей напрямок в Бразилії и в Ріо. Всі сторони активно залучені у моніторинг ситуації і стежать за її розвитком", - йдеться у заяві.

Вже розроблено план по роботі на аренах в період підготовки та під час Олімпійських Ігор. Буде проводитися щоденна інспекція території арен з метою усунути усі калюжі та резервуарі стоячої води, в яких плодяться москіти. Це дасть можливість мінімізувати ризик контакту спортсменів та глядачів з москітами. Оргкомітет Ріо 2016 також продовжить моніторити заходи запобігання та контролю, які здійснюють органи влади, а також надаватимуть відповідну інформацію для спортсменів та відвідувачів Ігор.

Важливо також відзначити, що Ігри в Ріо 2016 відбудуться у зимові місяці серпень та вересень, під час яких завдяки сухішій та більш прохолодній погоді кількість москітів та, відповідно, ризик зараження істотно зменшиться.

Урядові структури Бразилії також вживають серйозних заходів для подолання Zika. Уряд оголосив, що до операції по всій країні залучено більше 200,000 працівників збройних сил і працівників сфери охорони здоров'я, які відвідують оселі громадян і розповсюджують брошури та пам'ятки про те, як боротися з москітами та вірусом.

Як повідомляв УНІАН, раніше НОК США порадив спортсменам країни особисто вирішувати для себе, чи готові вони їхати на Олімпіаду в Ріо.

XXXI Літні Олімпійські ігри відбудуться з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро(Бразилія). Це будуть перші Олімпійські ігри, які відбудуться у Південній Америці.