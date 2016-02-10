Збірна України з хокею з м'ячем виграла два матчі в перший день Чемпіонату світу

У Ульяновську (Росія) стартував чемпіонат світу з хокею з м'ячем серед команд Групи В, де збірна України виграла перші два матчі, повідомляє прес-служба Федерації хокею з м'ячем України.

У першій грі українці зустрічалися з командою Японії і виграли з рахунком 6:1. Голи на рахунку Дмитра Коваля (чотири) і Андрія Марковиченко (два).

Другий матч дня з командою Чехії вийшов куди більш результативний - 9:7. Тут Коваль і Марковиченко забили по три голи, два м'ячі на рахунку Дмитра Цимбала, а один гол забив Михайло Вязовов.

Таким чином, на рахунку нашої команди 4 очки і одноосібне лідерство в групі.

Завтра, 11 лютого, українці проведуть матчі з командами Сомалі та Китаю.

Чемпіонат світу в Ульяновську проходить з 10 по 14 лютого.

Минулого тижня тут проходив ЧС серед 8 найсильніших команд світу, де у фіналі збірна Росії обіграла команду Фінляндії (6:1) і стала чемпіоном світу. Бронза на рахунку команди Швеції.