У Києві піднято державний та олімпійський прапори на честь Юнацької Олімпіади в Ліллехаммері, повідомляє прес-служба НОК України.

Мета такого заходу - привернути увагу українців до олімпійських змагань та об'єднати всіх навколо спорту, олімпійських ідеалів.

Відповідні церемонії за участю Олімпійських чемпіонів та призерів, керівників обласних та місцевих влад, юних спортсменів відбуваються і цього разу в усіх регіонах України й будуть присвячені II зимовим Юнацьким Олімпійським іграм в Ліллехаммері.

Сьогодні під час урочистої церемонії проводів команди на Ігри церемонія підняття відбулась на площі перед Олімпійським домом у столиці.

В церемонії взяли участь президент НОК, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, учасники майбутніх Ігор, тренери, члени Виконкому НОК, керівники національних федерацій з зимових видів спорту та фізкультурно-спортивних товариств.

Почесне право підняти прапори отримали перша олімпійська медалістка Незалежної України, володарка олімпійської нагороди Ігор е в Ліллехаммері 1994 року з біатлону Валентина Цербе та срібний призер Олімпійських ігор в Сіднеї 2000 року з плавання, прапороносець України на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах Денис Силантьєв, а також члени Юнацької Олімпійської збірної України: чемпіонка України серед юніорів з фігурного катання у танцях на льоду Анжеліка Юрченко та учасник дорослого Кубка Європи зі скелетону Владислав Гераскевич.

«Впевнений, що 23 українських спортсмени, які захищатимуть честь України на Юнацьких Олімпійських іграх, стануть гідними послами олімпізму та достойним прикладом для наслідування для свої однолітків з усієї країни», - наголосив на церемонії Сергій Бубка.

Нагадаємо, що II зимові Юнацькі Олімпійські ігри проходитимуть у норвезькому Ліллехаммері з 12 по 21 лютого 2016 року.