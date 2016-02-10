Один з ключових гравців луганської "Зорі" Пилявський перейшов у російський "Рубін"

ФК «Рубін» уклав угоду з захисником Андрієм Пилявским, повідомляє прес-служба клубу з Казані.

27-річний киянин є вихованцем столичного СК "АТЕК" та донецького «Шахтаря». Гравець збірної України, чемпіон Ізраїлю (2010/2011).

Виступав за команди «Арсенал» Київ (2005-2007), «Нафком» Бровари (2008-2009), «Нива» Вінниця (2009-2011), «Маккабі» Хайфа (2011-2014), на правах оренди виступав за «Бейтар Єрусалим (2011-2012), «Зоря» Луганськ (2014-2016). У першій частині сезону 2015/2016 у складі «Зорі» провів 13 матчів в Українській Прем'єр-лізі та 3 матчі в кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Після подпичания контракту, український гравець зазначив: «Рубін» – дуже серйозний клуб. І цілі тут я ставлю тільки найвищі. Перехід в «Рубін» – крок вперед для мене, тому що це дуже серйозний клуб з великими амбіціями і дуже високими завданнями. Вважаю, що можу досягти тут багато чого, – зазначив новачок команди. – Я вперше в Казані, але вже встиг щось подивитися. Нам провели невелику екскурсію, показали, що де знаходиться. Стадіон чудовий! Тож враження тільки позитивні».

Відповідаючи на питання, з ким із гравців «Рубіна» він вже знайомий, Пилявський відповів: «З Марко Девічем. Ми з ним разом грали у збірній. Поки напевно він єдиний, з ким я добре знайомий. Але ще обов'язково познайомлюся з колективом. Ще хочу сказати велике спасибі тим уболівальникам, які мене підтримують і бажають удачі. Ця підтримка дуже важлива».