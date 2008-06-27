Всі голи у матчі Росія - Іспанія (відео)

Півфінали зіграно

Вчора відбувся півфінальний матч чемпіонату Європи між збірними Росії і Іспанії. Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь іспанців. На 50-ій хвилині рахунок відкрив Хаві, а на 73-ій і 82-ій хвилинах Даніель Гуїса і Давид Сильва встановили остаточний результат. Get the Flash Player to see this player. Get the Flash Player to see this player. Get the Flash Player to see this player.

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