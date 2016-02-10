Півзахисник "Ворскли" підписав контракт з російським "Амкаром" і готовий до засудження уболівальниками

Український футболіст Олег Міщенко підписав контракт з російським ФК "Амкар" строком на 2 роки, повідомляє прес-служба ФК "Амкар".

Футболіст народився в Пархомівці, Харківської області, є вихованцем київського «Динамо». Виступав за ряд українських клубів, найбільшу популярність отримав у складі «Говерли» та «Ворскли». Виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій.

- З Олегом Міщенком ми підписали контракт на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік, це вже сформований футболіст, добре відомий за виступами в Українській Прем'єр-лізі, в якій провів більше 100 матчів. Ми розраховуємо на те, що Олег зможе замінити минулого літа в «Локомотив» Олександра Коломєйцева, - прокоментував підписання новачка виконавчий директор «Амкара» Денис Маслов.

Міщенко буде грати за «червоно-чорних» під номером «99».

У свою чергу, сам гравець в інтерв'ю 1football.info заявив: "Я готовий до засудження з боку вболівальників. Моя позиція така: я люблю свою країну і пишаюся нею. Я - українець. Але так склалася доля - контракт з "Ворсклою" ми за обопільною згодою не продовжили, так що мені довелося шукати варіанти для того, щоб годувати свою сім'ю. Нам, спортсменам, нічого ділити - ми їмо один хліб на футбольному полі. Але я ніколи не буду говорити, що я зрадник чи ще щось, я люблю свою країну і планую жити в ній надалі. Поки ж така ситуація, я переїхав, щоб утримувати себе і сім'ю"