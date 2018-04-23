Футбольна Стара Європа не пропустила до своїх володінь вітер зі Сходу
Не допомогли ні жертовні барани - одним, ні - іншим – шапки-вушанки, якими збиралися закидати у Відні всіх, хто сумнівався у перемозі триколорів...
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Роботодавці у Росії, які напередодні в очікуванні перемоги своєї збірної у півфіналі дозволили уболівальникам наступного дня вийти на роботу пізніше звичного (треба ж людям за російським звичаєм відзначити подію), сьогодні також можуть не дочекатися вчасного виходу працівників. Ну не пропадати ж добру…
Наша людина у Москві, Олег Блохін, який прогнозував фінальну пару на Євро-2008 саме у складі Росія - Туреччина, може, звичайно, нарікати на примхи футбольного сюжету, але найближчої неділі спостерігатимемо звичний європейський “міжсобойчик”, цього разу у форматі: Німеччина – Іспанія.
Європейські футбольні табелі про ранги, таким чином, залишаються підтвердженими принаймні на найближчі чотири роки. Гранди ділять призи і дивіденди, решта добирає, що залишилося на столі від цього свята життя, яке називається чемпіонат Європи 2008 року.
Добре чи погано для розвитку єврофутболу подібна стабільність - немає однозначної відповіді. Та й можливо в наш час уже немає великого сенсу ставити питання саме у площині: а що поклав у скарбницю футбольної думки новий турнір національних збірних. В епоху дедалі більшої комерціалізації футболу на перше місце виходять інтереси клубних команд, яких включено у мережу різноманітних турнірів, де є масовий глядач і відповідна реклама. На рівні клубів можна швидко купити нових гравців, тренерів, показати нову гру, роздати карти заново, відтак для бізнесу, менеджерів-маклерів-агентів тут розлоге поле діяльності.
На рівні національних збірних біржі не діють, тут можна грати хіба що на патріотичних почуттях, але – стоп расизму - з великим відчуттям міри, межі, не перетворюючи футбол, гру у знаряддя шовінізму для зведення політичних і політиканських рахунків. Це у тоталітарних державах футбол є більше, ніж футбол, сумнозвісний Йосип Джугашвілі навіть розганяв команди, які допускали поразки у принципових, на його думку, матчах. У сучасній толерантній Європі таке не спрацьовує і викликає несприйняття.
Можливо, у цьому є один з уроків Євро-2008.
|Горе турків
Старе правило: виграють гравці, а програють тренери – вже не є універсальним. Так само як існує режисерський театр, так і футбол нині стає дедалі більше тренерським, тобто таким, в якому тренерська думка відіграє домінуючу роль. У сучасному футбольному світі немає великих секретів у методиках підготовки гравців, команд, проведенні тренувальних зборів, натомість на перше місце виходить здатність тренера визначити вірну тактику на конкретний матч проти конкретного суперника і активно впливати на перебіг самої гри, коли дія наштовхується на протидію.
|Фабрегас втішає Вілью
Звичайно, добре якщо в тебе у запасі є Фабрегас, а від Рауля взагалі можна відмовитися, але оце і є клас тренера збірної. Він не в змозі у себе в клубі готувати гравця протягом років і сезонів, повинен брати хто є під рукою, але коли вже вгадав зі складом, то вгадав.
Хіддінк теж не в тімя битий. Накрутив підопічних так, що вони мало не повірили у своє чемпіонство. Та що там гравці – Росія повірила, від президента до останнього олігарха! Такого загострення патріотизму давно ми не бачили у наших сусідів, очевидно, що скучили за великими перемогами.
Чи підвели своїх співвітчизників футболісти збірної Росії? Думаю, що ні, хлопці стрибнули вище голови, виклалися сповна. Не їхня ж провина, що з них почали робити суперзірок і народних героїв ще коли головні випробування були попереду.
Іспанцям, між іншим, учора випало складне завдання – обіграти вдруге одного й того ж суперника, та ще й такого вмотивованого.
Але нічого, справилися, причому знову з великим рахунком, за допомогою вже випробуваної тактики: чіткий контроль м’яча у середині поля і швидкі, гострі передачі вперед у розріз між захисників на вільне місце (привіт збірній Нідерландів, яка проти росіян грала на “стовба”).
|Андрій Аршавін
Втім, як для нас в Україні, головне питання: як воно там звучатиме 29 червня: ауфвідерзеєн, Австріє зі Швейцарією, і до - зустрічі, до зобачення, Україно з Польщею.
Віримо, що прозвучить з оптимізмом, буде Європі новий вітер зі Сходу
Олег Савицький
Фото Reuters и AP