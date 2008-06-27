Хіддінк пояснив поразку збірної Росії

Головний тренер збірної Росії Гуус Хиддінк, команда якого зазнала поразки від Іспанії (0:3) в півфіналі Євро-2008, пояснив цю невдачу тим, що в другому таймі його футболістам не вистачило сили. За словами наставника, росіяни грали на рівних з суперником близько години, але потім на їх діях позначилася втома, повідомляє Лента.ру з посиланням на DPA.

Хіддінк вважає, що план збірної Іспанії полягав саме в тому, щоб стомити росіян і добитися перемоги в другому таймі. "Ми програли дуже сильному суперникові. Іспанія - дуже хороша команда", - додав голландець. Що стосується виступу збірної Росії на Євро-2008, то Хіддінк підкреслив, що він пишається тим результатом, якого добилася його команда.

Півфінальний матч чемпіонату Європи між збірними Росії і Іспанії завершився з рахунком 3:0 на користь іспанців. На 50-ій хвилині рахунок відкрив Хаві, а на 73-ій і 82-ій хвилинах Даніель Гуїса і Давид Сильва встановили остаточний результат. 29 червня у фіналі Євро-2008 збірна Іспанії зіграє з Німеччиною.