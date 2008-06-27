Хіддінк пояснив поразку збірної Росії
08:05, 27 червня 2008Спорт
3261
Тренер "розкусив" план іспанців
|Гуус Хіддінк. Фото АР
Хіддінк вважає, що план збірної Іспанії полягав саме в тому, щоб стомити росіян і добитися перемоги в другому таймі. "Ми програли дуже сильному суперникові. Іспанія - дуже хороша команда", - додав голландець. Що стосується виступу збірної Росії на Євро-2008, то Хіддінк підкреслив, що він пишається тим результатом, якого добилася його команда.
Півфінальний матч чемпіонату Європи між збірними Росії і Іспанії завершився з рахунком 3:0 на користь іспанців. На 50-ій хвилині рахунок відкрив Хаві, а на 73-ій і 82-ій хвилинах Даніель Гуїса і Давид Сильва встановили остаточний результат. 29 червня у фіналі Євро-2008 збірна Іспанії зіграє з Німеччиною.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter