Аліна Шух та Руслан Дмитренко визнані найкращими легкоатлетами січня в Україні

Легкоатлети Аліна Шух та Руслан Дмитренко визнані найкращими в Україні в січні 2016 року, повідомля прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У чоловіків найкращим визнано Руслана Дмитренка, який у спортивній ходьбі на 5000 метрів у Києві переміг на змаганнях «Різдвяні старти» з найкращим результатом сезону у світі (18.47,55).

У жінок перемогу здобула 16-річна багатоборка Аліна Шух – вона у січні на командному чемпіонаті України у Запоріжжі встановила юніорський рекорд України у п’ятиборстві та показала найкращий результат у світі серед юніорів в історії (4353 очки), а також перемогла на юнацькому чемпіонаті України у Запоріжжі у штовханні ядра (15.16).

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.