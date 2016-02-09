Українська біатлоністка Абрамова звинувачується у вживанні допінгу

7 лютого 2016 року було отримано повідомлення від Міжнародного Союзу Біатлоністів (IBU) про виявлення препарату "Мілдронат" в пробі спортсменки Ольги Абрамової, взятої 10 січня 2016 року, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

В результаті з'ясування обставин, встановлено, що за медичними показаннями та згідно з призначенням лікаря Ольга Абрамова дійсно приймала цей препарат у листопаді 2015 року. А з 01.01.2016 р. "Мілдронат" був внесений у список заборонених препаратів ВАДА.

До остаточного з'ясування обставин та прийняття рішення IBU, спортсменка не буде приймати участь у міжнародних стартах.

Ольга Абрамова з 2012 року виступає за збірну України. У 2015-му році стала 2-разовою чемпіонкою світу з літнього біатлону у спринті та гонці переслідування.