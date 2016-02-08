Кращий футболіст світу Мессі перенесе операцію на нирках

Футболіст «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі перенесе операцію на нирках у вівторок, 9 лютого, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Sport.es.

У нирках Мессі були виявлені камені, проте, за інформацією видання, дискомфорту йому це не доставляє. Операція не буде носити важкого характеру, форвард в той же день зможе повернутися додому, а в четвер, 11 лютого, повинен повернутися до тренувань у складі «Барселони».

У грудні у форварда збірної Аргентини трапилася ниркова коліка — гострий напад болю в поперековій області, викликаний різким порушенням відтоку сечі з нирки і порушенням кровообігу в ній.

11 січня Мессі в п'ятий раз в кар'єрі став володарем призу «Золотого м'яча» ФІФА, ставши кращим гравцем світу за підсумками 2015 року. За підсумками голосування нападник «Барселони» набрав 41,33 відсотка голосів, відібравши титул у форварда мадридського «Реала» Кріштіану Роналду, який отримав 27,76 відсотка голосів.

В сезоні 2015/16 на рахунку 28-річного форварда 12 голів в 17 матчах за «Барселону» в чемпіонаті Іспанії.