Гавранчич залишає Динамо

Горан Гавранчич і футбольний клуб Динамо досягли домовленості про дострокове розірвання контракту. Футболістові надано статус вільного агента, повідомляє Football.ua.

У Динамо сербський півзахисник прийшов у 2001 році. За сім сезонів у Києві Горан Гавранчич перетворився з перспективного новачка на гравця європейського рівня. У кращих своїх матчах Горан показував високу майстерність, по праву ставши одним з лідерів Динамо, завоював симпатії київських уболівальників, зазначає прес-служба ФК “Динамо Київ”.

Горан Гавранчич зіграв за Динамо 136 матчів у чемпіонаті України, в яких забив 22 м`ячі, 26 поєдинків в Кубку України (2 м`ячі) і 51 зустріч у єврокубках (3 м`ячі). З 2001 по 2006 роки Горан був гравцем національної збірної Сербії. Останні півроку Гавранчич на правах оренди грав за ПАОК(Греція).