НОК США рекомендував спортсменам пропустити Олімпіаду в Ріо через вірус Зіко

Національний олімпійський комітет (НОК) США, звертаючись до спортивних федерацій країни, заявив, що спортсмени не повинні їхати на Ігри, якщо не почувають себе в безпеці через спалах захворювання, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

На початку лютого влада Бразилії рекомендували вагітним жінкам утриматися від поїздки на Ігри. Глава адміністрації президента країни Жак Вагнер зазначив, що для інших груп людей захворювання не становить серйозної небезпеки.

1 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала, що швидко поширюваний вірус лихоманки Зіку — загроза світового масштабу, і оголосила про введення режиму надзвичайного стану. Вона також попередила, що вірус найближчим часом пошириться по всіх країнах Нового Світу, за винятком Канади і Чилі. За прогнозами організації, зараженими на території Північної і Південної Америки можуть виявитися від трьох до чотирьох мільйонів осіб.

Літня Олімпіада 2016 року пройде у Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня. Чотири роки тому на Іграх в Лондоні США зайняли перше місце в загальному медальному заліку.