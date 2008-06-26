Другий фіналіст Євро-2008 визначиться сьогодні
10:59, 26 червня 2008Спорт
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На кого ставлять букмекери
Другий фіналіст чемпіонату Європи з футболу визначиться сьогодні в матчі збірних Росії і Іспанії.
Зустріч пройде на стадіоні у Відні – букмекери вважають фаворитом іспанців, передає Эхо Москвы. Втім, з цим не згодні російські уболівальники. Росіяни роблять ставки на команду Гуса Хіддінка. На перемогу його підопічних в основний час і вихід у фінал поставлено майже в три рази більше грошей, ніж на перемогу і прохід іспанців.
Тренер російської команди Гуус Хіддінк вважає, що збірна Росії вже пройшла великий шлях, як у плані результатів, так і в плані гри. Тим часом, збірна Німеччини здобула перемогу в півфінальному матчі Євро-2008 над збірною Туреччини з рахунком 3:2.
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