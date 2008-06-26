Хто позбавив Європу футболу на вирішальні п'ятнадцять хвилин

У кінцівці першого півфінального матчу європейської першості розігралася справжня трагедія, і небагатьом телеглядачам пощастило побачити все на власні очі.

Гроза і буря, які пройшли територією Австрії, створили великі проблеми для трансляції цієї зустрічі. Протягом другого тайму відеокартинка періодично пропадала, а останні п`ятнадцять хвилин матчу зникла зовсім, а саме у цей часовий відрізок було забито три м`ячі!

Продовжувалася трансляція тільки на Swiss TV, і на телеканалі Аль-Джазіра.

Причина такого казусу, якщо не сказати більше, полягає в тому, що в Австрії пройшла хвиля сильних дощів з грозами, адже картинка зі всіх стадіонів чемпіонату на Європу йде через центр у Відні, який тимчасово був знеструмлений силами природи.

У зв`язку зі штормовими вітрами організатори навіть змушені були евакуювати людей з фан-зони у Відні. Сила вітру досягала відмітки у 60 миль/год. Двоє людей дістали пошкодження, знаходячись у цій зоні і постраждали від сил стихії.

Football.ua