Збірна України з футзалу програла Іспанії та вийшла в чвертьфінал Євро з другого місця в групі

У Белграді завершився матч групового турніру чемпіонату Європи з міні-футболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Іспанії і поступилася з рахунком 1:4, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Незважаючи на поразку, українці зайняли 2-е місце в групі і вийшли в чвертьфінал Євро-2016.

У грі з найтитулованішою командою Старого світу (6 титулів чемпіона Європи) українці на рівних протрималися 19 хвилин, але за 58 секунд до кінця першого тайму Алекс завдав удару після прострілу з флангу і відкрив рахунок.

У другій 20-хвилинці перевага іспанців була вже куди більш переконливою. На 30-й хвилині Маріо Рівільос довів рахунок до 2:0, на 34-й Алекс зробив дубль і довів рахунок до 3:0, на 38-й Микола Грицина розмочив рахунок, а на останній 40-й хвилині дубль зробив Рівільос.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна України обіграла команду Угорщини з рахунком 6:3, а іспанці - з рахунком 5:2.

Згідно з регламентом Євро-2016 з футзалу 12 команд поділені на 4 тріо. По дві кращі команди з кожної групи виходять в плей-офф.

Матч 1/4 фіналу за участю збірної України відбудеться 8 лютого о 19.30 за київським часом. Суперник (переможець групи А) визначиться в матчі Португалія - Сербія, який відбудеться сьогодні пізно ввечері. Португальцям для перемоги в груповому турнірі достатньо нічиєї в цьому матчі, а сербам потрібна тільки перемога.

Чемпіонат Європи з міні-футболу проходить у Белграді з 2 по 13 лютого.