Українські тенісистки виграли турнір I групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації

В Ейлаті (Ізраїль) завершився турнір I групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації, в якому збірна України стала одним з двох переможців і отримала путівку в плей-офф другої Світової групи.

У фінальному матчі українки зійшлися з командою Ізраїлю і виграли дві одиночні зустрічі - 2:0. Катерина Бондаренко була набагато сильніше Шахар Пеєр - 6:1, 6:1, а Леся Цуренко у другому матчі обіграла в напруженій боротьбі ізраїльтянку Юлію Глушко - 7:6 (1), 7:6 (2).

Таким чином, парна зустріч для визначення сильнішого не знадобилася.

Раніше, на груповому етапі змагань українки обіграли команди Швеції та Португалії, вигравши у кожній з них всі три зустрічі - 3:0.

Плей-офф другої Світової групи відбудеться у квітні 2016 року. Суперник збірної України в боротьбі за місце у другому за значущістю дивізіоні турніру визначиться пізніше.

Кубок Федерації є найпрестижнішим турніром в жіночому тенісі серед національних команд - неофіційним чемпіонатом світу.