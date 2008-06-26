1 липня відбудеться жеребкування Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА

1 липня в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні пройде жеребкування 1-го і 2-го відбіркових раундів Ліги чемпіонів і 1-го відбіркового раунду Кубка УЄФА.

Перші матчі кваліфікації ЛЧ заплановані на 15 липня.

У першому відбірковому раунді зіграють 28 команд, 14 з яких завоюють путівки в другий етап, де до них приєднаються ще 14 клубів. У третьому раунді кваліфікації 14 найсильнішим командам за підсумками другого етапу компанію складуть 18 клубів. Переможці 16 пар потраплять в груповий етап, жеребкування якого відбудеться 28 серпня в Монако. Матчі основної сітки стартують 16 і 17 вересня, коли почнеться боротьба за путівку у фінал, який відбудеться в середу 27 травня 2009 року на римському "Стадіо Олімпіко". Це буде останній раз, коли вирішальний поєдинок відбуватиметься в робочий день, відзначає офіційний сайт УЄФА.

Перший відбірковий раунд Кубка УЄФА триватиме з 17 по 31 липня. Серед учасників заходу - 74 клуби.

У другому відбірковому раунді в боротьбу вступлять 27 команд, включаючи 11 переможців Кубка Інтертото. У першому колі до 32 переможців кваліфікації приєднаються ще 48 клубів, серед яких будуть 16 команд, що вилетіли з третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів. Половина з них продовжить участь в груповому етапі турніру, який пройде з 23 жовтня по 19 грудня. Три перші команди від кожної групи, плюс ще вісім клубів, що фінішували на третій позиції в ході групового етапу Ліги чемпіонів, зіграють у плей-офф Кубка УЄФА.