Біатлоністка Підгрушна виграла спринтерську гонку на етапі Кубка світу в Канаді

У Кенморі (Канада) завершилася жіноча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону в якій перемогу здобула українка Олена Підгрушна, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка подолала дистанцію за 19 хвилин 56,9 секунди.

Наша спортсменка окрім швидкого проходження дистанції також була бездоганна на вогневих рубежах де не допустила жодного промаху.

Для Підгрушної ця нагорода стала третьою в нинішньому сезоні в індивідуальних гонках. Раніше вона зайняла 3-е місце в індивідуальній гонці і 3-е місце в спринті на етапі КС в Остерсунді (Швеція).

Друге місце в цій гонці посіла Крістіна Гузік з Польщі (7,5 секунди відставання, 0 промахів), третє - італійка Доротея Вієрер (+12,5 сек., 1).

Також в 10-ку найсильніших потрапила Ірина Варвинець, яка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, але по швидкості відстала від переможниці на 34,3 секунди - 8-е місце.