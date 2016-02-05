Півзахисник "Шахтаря" Фред дискваліфікований на півроку за вживання допінгу

Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) прийняв рішення дискваліфікувати півзахисника донецького "Шахтаря" і збірної Бразилії Фреда до кінця нинішнього сезону, повідомляється на офіційному сайті організації.

Дискваліфікація буде діяти по 27 червня 2016 року і поширюється на всі офіційні та товариські футбольні матчі "Шахтаря" і національної команди Бразилії.

Сам гравець, його клуб "Шахтар", Бразильська футбольна конфедерація, Федерація футболу України, КОНМЕБОЛ (Южноамреканская федерація футболу) і УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) сьогодні були повідомлені про рішення голови Дисциплінарного комітету ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, допінг-проба Фреда дала позитивний результат на заборонену речовину після гри в складі збірної Бразилії на Кубку Америки в Чилі, яка відбулася в червні 2015 року. Речовина під назвою гидрохлоротіазід є сечогінною і може приховувати присутність інших заборонених ліків в організмі спортсмена.