Екс-футболіст "Шахтаря" Тейшейра: Я буду сумувати за командою (відео)

16:30, 05 лютого 2016
Спорт
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Бразильський легіонер гірників прилетів до Іспанії спеціально для того, щоб попрощатися з командою.

bestgoal.tv

Екс-півзахисник «гірників» Алекс Тейшейра спеціально приїхав в Іспанію, щоб попрощатися з колегами по команді, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Їдучи в Китай, бразилець зазначив: "Якщо чесно, все сталося так швидко, що навіть не встиг до кінця усвідомити. Звичайно, я засмучуюсь через те, що залишаю в Україні багато друзів і людей, яких я знав. Буду дуже сумувати".

Говорячи про 6-річний період перебування в Україні Тейшейра зазначив: "Я пережив у «Шахтарі» багато щасливих моментів. Завоював як різні трофеї, так і повагу до себе. Зараз я готовий рухатися до нових цілей і відкриттів у своєму житті. Може, коли-небудь повернуся, ніхто не знає свою долю".

А розповідаючи подробиці свого переходу в китайську команду зазначив: "Все сталося дуже швидко, буквально блискавично. Я був в аеропорту, відправлявся в розташування «гірників». І тут зателефонував мій агент. Сказав, що «Шахтарю» прийшло запрошення на 50 мільйонів. Я відразу задумався, чи буде це добре для мене, сім'ї, клубу, і прийняв відповідне рішення. Насправді я міг навіть не приїжджати сюди, в Іспанію, але захотів зустрітися з тими людьми, яких дуже люблю і які люблять мене. Приїхав попрощатися по-людськи".

Говорячи про свої амбіції і завдання в новому клубі, Тейшейра підкреслив: "Найголовніша мета – залишатися таким же, яким я був у «Шахтарі», особливо останнім часом. Допомагати своїй команді добиватися перемог, виводити її на топ-рівень, бути чемпіоном і кращим бомбардиром".

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що Тейшейра перейшов до стану китайського "Цзянсу Сайнті" за 50 млн. євро.

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