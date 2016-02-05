Екс-футболіст "Динамо" і збірної України Артем Мілевський підписав контракт з румунською "Конкордією"

Колишній форвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський підписав контракт з румунським клубом "Конкордія" з міста Кьяжна, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода 31-річного гравця з клубом розрахована до кінця сезону 2015/16 з можливістю продовження ще на сезон.

«Ми домовилися про контракт на шість місяців. Якщо все піде за планом, ми продовжимо співпрацю ще на рік», – заявив президент румунського клубу Крістіан Танасе.

На даний момент "Конкордія" займає 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Румунії з 14 команд. У 23-х іграх колектив з Кьяжни набрав 17 очок. Відставання від лідера чемпіонату "Астри" становить 29 балів. Команда бореться за виживання в класі найсильніших з "Волунтары" - 15 очок, та "Петролул" (Плоєшті) - 8 балів.