Фрістайліст Абраменко зайняв 3-е місце на етапі Кубка світу в США

У Дір-Веллі (США) пройшов етап Кубка світу з фрістайлу у дисципліні "акробатика", де українець Олександр Абраменко зайняв 3-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

«Бронзовий» результат українця - 121.24 бали.

Абраменко менше ніж на бал відстав від Олів'є Рошона з Канади (122,13). Переможцем змагань став представник Китаю Ці Гуанпу - 127,15.

Для Абраменко це друге потрапляння на подіум поспіль на етапах КМ сезону 2015/16. Перед цим, на змаганнях у Пекіні, які відбулися 20 грудня, українець також завоював 3-е місце.

У загальній таблиці Кубка світу українець йде на 2-му місці, маючи в своєму активі 165 очок. У лідера Ці Гуанпу 213 балів.