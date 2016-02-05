Фрістайліст Абраменко зайняв 3-е місце на етапі Кубка світу в США
14:06, 05 лютого 2016Спорт
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Українець менше ніж на бал відстав від зайнявшого 2-е місце представника Канади.
noc-ukr.org
У Дір-Веллі (США) пройшов етап Кубка світу з фрістайлу у дисципліні "акробатика", де українець Олександр Абраменко зайняв 3-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
«Бронзовий» результат українця - 121.24 бали.
Абраменко менше ніж на бал відстав від Олів'є Рошона з Канади (122,13). Переможцем змагань став представник Китаю Ці Гуанпу - 127,15.
Для Абраменко це друге потрапляння на подіум поспіль на етапах КМ сезону 2015/16. Перед цим, на змаганнях у Пекіні, які відбулися 20 грудня, українець також завоював 3-е місце.
У загальній таблиці Кубка світу українець йде на 2-му місці, маючи в своєму активі 165 очок. У лідера Ці Гуанпу 213 балів.
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