Мораєсу неофіційно запропонували грати за збірну України
Бразильський нападник київського «Динамо» Жуніор Мораєс заявив, що йому надійшла неофіційна пропозиція від Федерації футболу України виступати за національну збірну країни.
«Я дуже задоволений можливістю зіграти за збірну України. Все це завдяки моїй успішній грі за донецький "Металург" і відмінному старту в "Динамо". Але жодної офіційної пропозиції поки немає», — заявив футболіст.
Читайте такожЕкс-гравець "Дніпра" Федорчук підписав контракт з київським "Динамо"
Мораєс також зазначив, що подібні розмови велися в той час, коли він виступав у Румунії та Болгарії, але до конкретних пропозицій справа не дійшла, передає Lenta.ru за інформацією Globo Esporte.
28-річний бразилець грає в Україні з 2011 року, коли перейшов в донецький «Металург» з румунської «Глорії», також Мораєс виступав за софійський ЦСКА. У травні минулого року форвард перейшов в київське «Динамо». У нинішньому сезоні провів за киян 21 матч у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів.