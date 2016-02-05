Мораєсу неофіційно запропонували грати за збірну України

«Я дуже задоволений можливістю зіграти за збірну України. Все це завдяки моїй успішній грі за донецький "Металург" і відмінному старту в "Динамо". Але жодної офіційної пропозиції поки немає», — заявив футболіст.

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Мораєс також зазначив, що подібні розмови велися в той час, коли він виступав у Румунії та Болгарії, але до конкретних пропозицій справа не дійшла, передає Lenta.ru за інформацією Globo Esporte.

28-річний бразилець грає в Україні з 2011 року, коли перейшов в донецький «Металург» з румунської «Глорії», також Мораєс виступав за софійський ЦСКА. У травні минулого року форвард перейшов в київське «Динамо». У нинішньому сезоні провів за киян 21 матч у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів.