Букмекери: Німеччина переможе в основний час, в овертаймі та за пенальті
Серед бомбардирів - попереду Девід Вілья
Букмекерські контори вважають збірну Німеччини незаперечним фаворитом півфінального матчу Євро-2008 з Туреччиною. За їх оцінками, вірогідність виходу німців у фінал становить 81 відсоток.
Ставки на перемогу Німеччини в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,45 (чим нижчий коефіцієнт - тим вищі шанси і менший виграш). Коефіцієнт на нічию - 4,5. Перемога збірної Туреччини - 9,4.
Найбільш очікуваний рахунок - 2:0 на користь німців (букмекерська ставка - 6).
Німеччина вважається фаворитом навіть, якщо основний час матчу закінчиться внічию. Перемога німців в овертаймі оцінюється з коефіцієнтом 12 (перемога турків - 23).
Шанси німців у серії післяматчевих пенальті також вважаються вищими: відповідно 13 і 15.
Ставки на кращого бомбардира чемпіонату робляться, зокрема, на Девіда Вілью (1,5-1,7 при вже забитих ним чотирьох голах), Лукаша Подольскі (5-5,2 при нинішніх трьох) і Романа Павлюченка (7,5-8,8 також при вже наявних трьох голах).