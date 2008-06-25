Букмекери: Німеччина переможе в основний час, в овертаймі та за пенальті

Букмекерські контори вважають збірну Німеччини незаперечним фаворитом півфінального матчу Євро-2008 з Туреччиною. За їх оцінками, вірогідність виходу німців у фінал становить 81 відсоток.

Ставки на перемогу Німеччини в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,45 (чим нижчий коефіцієнт - тим вищі шанси і менший виграш). Коефіцієнт на нічию - 4,5. Перемога збірної Туреччини - 9,4.

Найбільш очікуваний рахунок - 2:0 на користь німців (букмекерська ставка - 6).

Німеччина вважається фаворитом навіть, якщо основний час матчу закінчиться внічию. Перемога німців в овертаймі оцінюється з коефіцієнтом 12 (перемога турків - 23).

Шанси німців у серії післяматчевих пенальті також вважаються вищими: відповідно 13 і 15.

Ставки на кращого бомбардира чемпіонату робляться, зокрема, на Девіда Вілью (1,5-1,7 при вже забитих ним чотирьох голах), Лукаша Подольскі (5-5,2 при нинішніх трьох) і Романа Павлюченка (7,5-8,8 також при вже наявних трьох голах).

За матеріалами Ленты.ру