Лідер "Шахтаря" Тейшейра продовжить кар'єру в Китаї - ЗМІ
00:45, 05 лютого 2016Спорт
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Головний тренер команди Мірча Луческу підтвердив, що бразильський лідер "Шахтаря" Алекс Тейшейра проданий китайському "Цзянсу Сунін".
Тейшейра буде отримувати в Китаї 10 мільйонів євро / bestgoal.tv
Про це пише видання L'Equipe.
"Це правда, ми продали його в Китай", - сказав Луческу французькому виданню.
Зазначається, що 26-річний нападник був проданий до китайського клубу "Цзянсу Сунін" за 50 мільйонів євро. Це є найдорожчим трансфером в історії Китаю.
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Видання зазначає, що за умовами контракту, Тейшейра буде отримувати в Китаї 10 мільйонів євро на рік.
При цьому, на Алекса Тейшейру претендував також англійський "Ліверпуль", однак пропонував меншу суму - 36 мільйонів євро.
У поточному сезоні в чемпіонаті України Тейшейра забив 22 гола у 16 матчах і лідирує в гонці бомбардирів.
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