Лідер "Шахтаря" Тейшейра продовжить кар'єру в Китаї - ЗМІ

Про це пише видання L'Equipe.

"Це правда, ми продали його в Китай", - сказав Луческу французькому виданню.

Зазначається, що 26-річний нападник був проданий до китайського клубу "Цзянсу Сунін" за 50 мільйонів євро. Це є найдорожчим трансфером в історії Китаю.

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Видання зазначає, що за умовами контракту, Тейшейра буде отримувати в Китаї 10 мільйонів євро на рік.

При цьому, на Алекса Тейшейру претендував також англійський "Ліверпуль", однак пропонував меншу суму - 36 мільйонів євро.

У поточному сезоні в чемпіонаті України Тейшейра забив 22 гола у 16 матчах і лідирує в гонці бомбардирів.