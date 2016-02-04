Збірна України з міні-футболу виграла стартовий матч Євро в Угорщини й вийшла до чвертьфіналу

У Белграді (Сербія) завершився перший для збірної України матч чемпіонату Європи з міні-футболу (футзалу), в якому команда Олександра Косенка зустрічалася зі збірною Угорщини і виграла з рахунком 6:3, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Таким чином, українці забезпечили собі місце в плей-офф турніру, 1/4 фіналу.

Українська команда вела в рахунку впродовж всієї гри, забивши перший гол вже на другій хвилині. У складі "жовто-блакитних" відзначився Дмитро Сорокін. На 7-й хвилині Дмитро Бондар збільшив перевагу своєї команди (2:0), але, за 24 секунди Золтан Дрот скоротив рахунок до мінімуму - 2:1.

Після перерви українці забивали практично всі свої голи в той момент коли на полі перебувало по чотири польових гравці, а угорці, прагнучи наздогнати суперника, забивали коли створювали собі перевагу на полі, міняючи воротаря на п'ятого польового гравця. Денис Овсянніков довів рахунок до 3:1, Янош Тречены скоротив до 3:2, Микола Грицина знову довів перевагу до дух голів (4:2), Дрот відповів дублем (4:3), на що Бондар оформив свій дубль (5:3), а останній гол у матчі записав на свій рахунок Євген Валенко.

З урахуванням того, що в матчі першого туру збірна Угорщини поступилася команді Іспанії (2:5), українці та іспанці достроково гарантували собі 1-2 місця і вихід у чвертьфінал. В очному матчі вони визначать переможця групи.

Згідно з регламентом Євро-2016 з футзалу 12 команд поділені на чотири тріо. По дві кращі команди з кожної групи виходять в плей-офф.

Матч Україна - Іспанія відбудеться 6 лютого.

Чемпіонат Європи з міні-футболу проходить у Белграді з 2 по 13 лютого.