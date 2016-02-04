Екс-гравець "Дніпра" Федорчук підписав контракт з київським "Динамо"

27-річний півзахисник Валерій Федорчук на правах вільного агента підписав контракт з ФК «Динамо» Київ, повідомляє прес-служба столичного клубу.

Федорчук раніше виступав у складах команд ФК «Львів», криворізького «Кривбасу», львівських «Карпат», луцької «Волині», а також дніпропетровського «Дніпра».

З 2008 по 2011 роки виступав за молодіжну збірну України U-21. Викликався Михайлом Фоменком на матчі національної збірної України.

У першій половині сезону Федорчук грав за «Дніпро» провів 10 матчів (8 в стартовому складі, 601 хвилину ігрового часу) і забив один гол, отримав три попередження. Також в його активі два матчі (обидва в стартовому складі, 154 хвилини) в Кубку України.