Екс-гравець "Дніпра" Федорчук підписав контракт з київським "Динамо"
18:35, 04 лютого 2016Спорт
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"Динамо" посилюється напередодні весняної частини сезону.
fcdynamo.kiev.ua
27-річний півзахисник Валерій Федорчук на правах вільного агента підписав контракт з ФК «Динамо» Київ, повідомляє прес-служба столичного клубу.
Федорчук раніше виступав у складах команд ФК «Львів», криворізького «Кривбасу», львівських «Карпат», луцької «Волині», а також дніпропетровського «Дніпра».
З 2008 по 2011 роки виступав за молодіжну збірну України U-21. Викликався Михайлом Фоменком на матчі національної збірної України.
У першій половині сезону Федорчук грав за «Дніпро» провів 10 матчів (8 в стартовому складі, 601 хвилину ігрового часу) і забив один гол, отримав три попередження. Також в його активі два матчі (обидва в стартовому складі, 154 хвилини) в Кубку України.
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