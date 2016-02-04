Ф'юрі ще не прийняв рішення з приводу реваншу з Кличком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що поки не прийняв остаточного рішення щодо повторного бою з українцем Володимиром Кличком, повідомляє Р-Спорт із посиланням на інтерв'ю Ф'юрі BBC.

"Мені складно знайти мотивацію. Я міг би завершити кар'єру, потрапити до списку непереможених з усіма своїми чемпіонськими поясами і жити нормальним життям, - цитує Ф'юрі BBC. - Все, заради чого мені доведеться займатися боксом - гроші, а я ніколи не хотів, щоб спорт перетворювався для мене в одні тільки гроші. Я здійснив свою мрію, і тепер все залежить від того, чи знайдеться у мене мотивація, щоб продовжувати. Життя після боксу триває, а я поки не знаю, чим буду займатися. Я поки навіть не вирішив, чи я збираюся проводити реванш".

Як повідомляв УНІАН, Кличко 28 листопада в Дюсельдорфі (Німеччина) зазнав поразки від Ф'юрі одноголосним рішенням суддів і не зміг захистити титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBO і WBA. Український боксер заявив, що скористається правом на реванш. Раніше повідомлялося, що повторний поєдинок може пройти 7 травня.

У грудні IBF позбавила Ф'юрі чемпіонського пояса в суперважкій вазі, виграного у бою з Кличком, за відмову зустрітися з обов'язковим претендентом IBF українцем В'ячеславом Глазковим. У свою чергу, в бою за звання чемпіона світу IBF Глазков програв американцеві Чарльзу Мартіну.