"Динамо" і "Шахтар" оприлюднили заявки на єврокубки

Українські клуби "Динамо" і "Шахтар" оприлюднили списки гравців, які виступатимуть у весняній частині єврокубків - плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Київське "Динамо" в матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів представлятимуть:

Воротарі - Артур Рудько, Олександр Рибка, Олександр Шовковський

Захисники Даніло Сілва, Олександр Драгович, Євген Хачеріді, Євген Макаренко, Микола Морозюк, Виторину Антунеш, Домагой Віда

Півзахисники - Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Дерлис Гонсалес, Олег Гусєв, Олександр Яковенко, Микита Корзун, Сергій Мякушко, Радосав Петрович, Велозу, Сергій Рибалка, Сергій Сидорчук

Нападники - Жуніор Мораєс, Андрій Ярмоленко, Лукаш Теодорчик

24-го лютого "Динамо" зіграє з Ман Сіті вдома, а 15 березня — на виїзді.

Заявка "Шахтаря" на Лігу Європи виглядає наступним чином:

Воротарі - Богдан Сарнавський, Андрій П'ятов, Антон Каніболоцький;

Захисники - Олександр Кучер, В'ячеслав Шевчук, Василь Кобін, Іван Ордець, Микола Матвієнко, Ізмаїл, Даріо Срна, Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький, Марсіо Азеведо;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Дентіньо, Бернард, Марлос, Максим Малишев, Тайсон, Алекс Тейшейра, Андрій Коробенко, Олександр Зубков, Віктор Коваленко;

Нападники - Веллінгтон Нем, Факундо Феррейра, Гіоргі Арабідзе, Олександр Гладкий, Едуардо, Андрій Борячук.

18 і 25 лютого гірники в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграють з німецьким "Шальке-04" з Гельзенкірхена.