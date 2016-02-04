Арабський шейх запропонував провести реванш Кличко – Ф'юрі на приватній яхті

Шейх-мільярдер з ОАЕ запропонував боксеру Тайсону Ф'юрі провести бій-реванш з Володимиром Кличком на своїй яхті. Про це з посиланням на The Daily Mirror повідомляє Lenta.ru.

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Ім'я шейха видання не називає. У той же час відзначається, що яхта розрахована 120 осіб, за кожен квиток він хотів отримати мільйон доларів. На поєдинок не планувалося запрошувати пресу і телебачення. Сума винагород, запропонованих спортсменам, також не повідомляється.

Британець відповів відмовою. За його словами, такий бій повинен бачити весь світ, а не сотня багатіїв.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в Дюсельдорфі (Німеччина) Кличко програв Ф'юрі титули чемпіона світу IBF/IBO/WBA/WBO у суперважкій вазі, програвши за очками. Згодом IBF позбавила британця титулу за відмову проводити захист у бою з іншим українцем В'ячеславом Глазковим. Таким чином, Кличко вже в будь-якому випадку не зможе повернути всі свої титули, навіть якщо переможе Ф'юрі в матчі-реванші.