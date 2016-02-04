Збірна України піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА
Команда Михайла Фоменка знаходиться на 27-му місці.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала новий рейтинг, в якому збірна України перемістилася з 29-го на 27-е місце, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.
На рахунку команди 841.57 бали.
Збірна України, як і інші європейські збірні, не проводила матчів в січні, але змогла скористатися невдачами збірних інших континентів. Зокрема, збірна Кот-Д'івуару опустилася на 9 місць (з 19-го на 28-е), а команда Алжиру - на 8 місць (з 28-го на 36-е).
У списку Топ-10 найсильніших команд світу змін не відбулося:
1. Бельгія - 1494 очки
2. Аргентина - 1455
3. Іспанія - 1370
4. Німеччина - 1347
5. Чилі - 1293
6. Бразилія - 1251
7. Португалія - 1219
8. Колумбія - 1211
9. Англія - 1106
10. Австрія - 1091
Наступна версія рейтингу буде опублікована 3 березня.