Збірна України піднялася на два рядки у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала новий рейтинг, в якому збірна України перемістилася з 29-го на 27-е місце, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

На рахунку команди 841.57 бали.

Збірна України, як і інші європейські збірні, не проводила матчів в січні, але змогла скористатися невдачами збірних інших континентів. Зокрема, збірна Кот-Д'івуару опустилася на 9 місць (з 19-го на 28-е), а команда Алжиру - на 8 місць (з 28-го на 36-е).

У списку Топ-10 найсильніших команд світу змін не відбулося:

1. Бельгія - 1494 очки

2. Аргентина - 1455

3. Іспанія - 1370

4. Німеччина - 1347

5. Чилі - 1293

6. Бразилія - 1251

7. Португалія - 1219

8. Колумбія - 1211

9. Англія - 1106

10. Австрія - 1091

Наступна версія рейтингу буде опублікована 3 березня.