Сьогодні відбудеться перший півфінальний матч Євро-2008

Сьогодні 25 червня, відбудеться перший півфінальний матч Євро-2008, де зустрінуться збірні Німеччини і Туреччини. Збірна Німеччини – триразовий чемпіон світу, є фаворитом. До того ж, у німців у складі втрат немає. Тоді як у турків через дискваліфікацію і травми, можливо, не зможуть вийти аж дев`ятеро футболістів з основного складу. Основний голкіпер Волкан Демірель ще відбуває дискваліфікацію за видалення в матчі з Чехією. Перебрали карток захисник Емре Ашик, півзахисники Тунджай Шанли і Арда Туран. Лідер атаки Ніхат Кахведжі травмований – йому вже зробили в Іспанії операцію на стегні. Також вибули через травми Емре Гюнгюр, Сервет Четін, Тюмер Метін і Емре Белезоглу. Таким чином, в чистому залишку у Туреччини всього лише 14 футболістів – і серед них два воротарі. Рюштю Речбер займе пост номер один, а ось Толга Зенгін, як попередив наставник турецької збірної Фатіх Терім, цілком можливо, візьме участь в матчі як польовий гравець, але не з початку матчу, а коли потрібно буде когось замінити.

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Матч Німеччина-Туреччина транслюватиметься на УТ-1, початок - 21.45.