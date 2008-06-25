Список арбітрів на завершальні матчі Євро-2008

УЄФА призначив арбітрів на решту матчів Євро-2008.

Головним арбітром півфінального матчу Німеччина - Туреччина, який пройде 25 червня в Базелі, призначений швейцарець Массімо Бузакка. Йому асистуватимуть Матіас Арне і Стефан Кюа.

На півфінальній зустрічі Росія - Іспанія 26 червня працюватиме бельгійський рефері Франк де Блекере і його помічники Петер Херманс і Алекс Верстретен.

Суддею фінального матчу, який відбудеться 29 червня на стадіоні імені Ернста Хаппеля у Відні, буде італієць Роберто Розетті. Асистентами головного арбітра будуть його співвітчизники Алессандро Грізеллі і Паоло Кальканьо. Резервним суддею вирішальної зустрічі призначений швед Петер Фрейдфельдт.

Бельгієць Франк де Блекере став першим арбітром Євро-2008, який показав червону картку. У матчі Хорватія - Німеччина він видалив з поля Бастіана Швайнштайгера. Крім тієї зустрічі, де Блекере обслуговував матч Росія - Швеція. Робота арбітра не викликала нарікань. Де Блекере виявив себе як один з найсуворіших суддів турніру. За дві гри він показав одну червону і 11 жовтих карток.

Що стосується Роберто Розетті, то він був головним суддею стартового матчу турніру Чехія - Швейцарія. Крім того, Розетті обслуговував зустріч групового етапу Греція - Росія і гру 1/4 фіналу Хорватія - Туреччина. За три матчі італієць показав десять жовтих карток.

Лента.ру