До олімпійської команди України ввійдуть більше 400 осіб

248 українських спортсменів виконали кваліфікаційні нормативи на участь в цьогорічних Олімпійських іграх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, виступаючи на засіданні організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи.

Міністр поінформував членів оргкомітету про те, що кількість членів олімпійської збірної України перевищує попередні прогнози фахівців. Станом на сьогодні вже 248 спортсменів виконали кваліфікаційні нормативи на участь в Олімпійських іграх з 28 видів спорту. Раніше за прогнозами фахівців, близько 220 українських спортсменів мали поїхати на Олімпійські Ігри.

Ю.ПАВЛЕНКО також зазначив, що в окремих видах спорту остаточний склад олімпійської збірної команди України буде сформовано у липні цього року після проведення чемпіонатів України, участі претендентів у заключних міжнародних змаганнях та публікацій особистого рейтингу кандидатів на участь в Олімпійських іграх відповідними міжнародними федераціями.

*** До складу офіційної делегації України на Ігри ХХІХ літньої Олімпіади орієнтовно планується включити 420-430 осіб, у тому числі в межах 250 спортсменів, 180 тренерів, лікарів та масажистів.

Крім того, 9 суддів з України, які визначені міжнародними спортивними федераціями.