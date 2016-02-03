ФІФА видалила з Twitter мапу РФ без окупованого Криму

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розмістила в своєму Twitter карту Росії без окупованого Криму, підготовлену до презентації, присвяченій 500 дням до старту Кубка конфедерації, а потім видалила її, повідомляє Р-спорт.

"Ілюстрована карта була видалена, щоб уникнути будь-яких непорозумінь", - заявив представник ФІФА.

Карта РФ, на якій був відсутній Крим, була розміщена в середу на сторінці ФІФА в Twitter, присвяченій чемпіонату світу в Росії. Через деякий час твіт був вилучений.

У свою чергу, Міністр спорту РФ і глава Російського футбольного союзу Віталій Мутко підкреслив: "Ну не треба загострювати там, де не треба загострювати. Господи, боже мій, нічого страшного. Це ж ФІФА дає, зрозумійте правильно. Нічого страшного. Не звертайте на це уваги".

Кубок конфедерацій - турнір національних збірних, який проводять у країні-організаторі чемпіонату світу за рік до світової першості. Матчі Кубка конфедерацій будуть зіграні з 17 червня по 2 липня 2017 року на чотирьох з 12 арен ЧС-2018: в Казані, Сочі, Санкт-Петербурзі і на московському стадіоні "Відкриття Арена". Чемпіонат світу з футболу має відбутися в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Росія отримала право провести Чемпіонат світу з футболу в грудні 2010 року. Протягом останніх двох років постійно лунають заклики від провідних світових політиків, спортивних чиновників і громадських діячів про необхідність позбавити Росію права проведення турніру з-за анексії Криму і початку війни на Донбасі.