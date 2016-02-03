Квитки на гру Ліги чемпіонів "Динамо" - "Манчестер Сіті" надійдуть у продаж 4 лютого

З 4-го лютого в касах НСК «Олімпійський» (Троїцька площа, біля метро «Олімпійська») та стадіону «Динамо» ім.Валерія Лобановського (вул. Грушевського, 3) розпочнеться реалізація квитків на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2015/2016 рр., в якому київське «Динамо» прийме «Манчестер Сіті» (Англія), повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Вартість квитків на єврокубковий поєдинок складе 150, 250, 600, 750, 800, 1200 гривень у паблік-сегмент стадіону, 1800 і 2000 гривень у бізнес-сегмент.

.Матч "Динамо" - "Манчестер Сіті" відбудеться в середу, 24 лютого, на столичному НСК «Олімпійський». Початок - о 21:45.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення пом'якшити санкції до ФК "Динамо" (Київ) і дозволив провести матч ЛЧ проти "Манчестер Сіті" у присутності глядачів.