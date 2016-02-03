"Волинь" і молодіжний склад "Дніпра" візьмуть участь у турнірі в Індії

Дві українські команди візьмуть участь у міжнародному турнірі в індійському місті Кожикоде - луцька "Волинь" і молодіжний склад дніпропетровського "Дніпра", повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

Турнір Sait Nagjee Amarsee International Tournament» пройде з 8 по 21 лютого.

У змаганні беруть участь 8 команд, розбитих на дві підгрупи. Суперниками підопічних Дмитра Михайленка став основний склад клубу зі столиці Ірландії Дубліна «Шемрок Роверс»,олімпійська збірна Аргентини (U-23) і молодіжна команда «Мюнхен 1860» (Німеччина). У другій групі зібрані «Волинь» (основний склад), бразильський «Атлетіко Паранаєнсе», румунський «Рапід» і молодіжна команда англійського «Уотфорда».

Старт синьо-біло-блакитних в турнірі запланований на 8 лютого, коли вони зустрінуться з ірландцями, 12-го — поєдинок з аргентинськими олімпійцями і 16-го — з «Мюнхеном 1860». На 18 і 19 лютого заплановані півфінали по системі «хрест-навхрест», а на 21-е — фінал.

У поїздку, яка стартувала сьогодні рано вранці зі столичного аеропорту «Бориспіль» транзитом через Шарджу (ОАЕ) і столицю Індії Делі, тренерський штаб «Дніпра» в особі Дмитра Михайленка, Артема Куслія і Миколи Медіна взяв 19 футболістів: воротарі Денис Шеліхов, Ігор Варцаба; захисники Дмитро Нагієв, Олександр Прийомов, Олексій Ларін, Максим Лопиренок, Володимир Киричук, Сергій Палюх; півзахисники Олександр Васильєв, Ігор Когут, Дмитро Вергун, Денис Костишин, Юрій Вакулко, Владислав Кочергін, Богдан Ледньов, Максим Луньов; нападники Денис Баланюк, Віталій Кірєєв, Максим Саламаха.