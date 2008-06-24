Наближається засідання Стратегічної ради УЄФА

Засідання Стратегічної ради УЄФА 27 червня не буде “судною годиною” для України та Польщі у контексті проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив голова Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО.

«Ми не маємо причин хвилюватись з цього приводу», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

За його словами, мова йде про звичайну робочу нараду двох сторін проекту: з одного боку УЄФА, а з іншого – спільної команди Польщі і України.

Є.ЧЕРВОНЕНКО також заявив, що засідання Стратегічної ради 27 червня і засідання, заплановане на вересень 2008 року, - це «звичайні робочі моменти». «Вони відбуваються для того, щоб в УЄФА розуміли, чи є в країні розуміння плану дій щодо реалізації проекту. Сьогодні таке розуміння в країні є, і наша мета донести цю інформацію до УЄФА», - зазначив він.

27 червня Національне агентство презентує в УЄФА Генеральний план розвитку інфраструктури, повідомив Є.ЧЕРВОНЕНКО. Він підкреслив, що цей документ і за формою, і за структурою розроблений в єдиному форматі з польською стороною.

«Фактично, нещодавній візит делегації Національного агентства до Польщі дозволив повністю скоординувати всі зусилля в цьому напрямку», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО. – «Тобто, УЄФА матиме справу не з двома різними командами, а з однією об’єднаною командою двох країн. На цьому я хочу зробити особливий акцент».

Крім того, Є.ЧЕРВОНЕНКО наголосив, що й візит до України президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ не матиме негативних наслідків.

«Розчарую песимістів – це не дата вироку для України. Просто М.ПЛАТІНІ бажає на власні очі побачити, як країна готується до чемпіонату. І, чесно кажучи, мені здається, що наша країна, з точки зору морального клімату, готова навіть більше, ніж Австрія і Швейцарія», - сказав голова Нацагентства з підготовки Євро-2012.

Орієнтовна дата візиту М.ПЛАТІНІ в Україну - 3 липня ц.р.