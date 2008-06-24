Калмикський мільйонер хоче збудувати у Києві ферзя або коня

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) ініціює будівництво в Києві багатофункціонального шахового центру.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент ФІДЕ, глава Республіки Калмикія Кірсан ІЛЮМЖИНОВ.

«Сьогодні в мене буде зустріч з мером міста Києва, де я хочу від ФІДЕ зробити пропозицію. Торік ми зустрічалися з керівництвом федерації шахів Києва з приводу організації та будівництва тут шахового клубу. Зараз ФІДЕ виходить з пропозицією до керівництва міста побудувати тут шаховий палац», - повідомив він.

За інформацією К.ІЛЮМЖИНОВА, торік було розроблено концепцію, і зараз уже з 36 міськадміністраціями в різних країнах, що входять до світової федерації шахів, підписують угоди про будівництво «шахових палаців» з інвестиційними коштами від ФІДЕ.

За його словами, у проект будівництва шахового центру в столиці України інвестори готові вкласти 100 млн. доларів і більше. Київ повинен лише виділити земельну ділянку під будівництво приміщення. Передбачається, що в ньому на щонайменше 15 поверхах буде розміщено офіс ФІДЕ, національну федерацію шахів, шаховий музей ФІДЕ, а також шахові зали для зустрічей гравців тощо. Окремо передбачаються приміщення для роботи філії Шахової академії ФІДЕ. Планується, що центр шахісти зможуть відвідувати цілодобово.

«Від міста потрібне тільки місце, а всі інвестиції, всю начинку, вся ідеологію тощо - надасть ФІДЕ. Шахісти і місто від цього тільки виграють», - запевнив К.ІЛЮМЖИНОВ.

Він вважає, що реалізувати проект можна за 1-2 роки.

Президент ФІДЕ також повідомив, що федерація запропонувала побудувати великий шаховий центр в Арабських Еміратах на загальну суму інвестицій близько 2,5 млрд доларів. Цей проект, за словами К.ІЛЮМЖИНОВА, дуже сподобався керівництву Дубаї, і планується, що шаховий комплекс розміститься на 64 га на межі між Дубаї та Абу-Дабі. Проект припускає зведення 32 корпусів різного призначення у вигляді шахових фігур, у т.ч. готельний комплекс. У цьому шаховому центрі цілодобово відбуватимуться шахові турніри.

«Я думаю, що й Київ не відмовиться, якщо місто прикрасить архітектурна композиція у вигляді ферзя або коня», - висловив сподівання К.ІЛЮМЖИНОВ.

Він також зазначив, що в Ризі, враховуючи специфіку архітектури міста, Шаховий палац планується побудувати у вигляді слона або ферзя.

Окремо К.ІЛЮМЖИНОВ сказав, що ФІДЕ пропонуватиме керівництву України підтримати спеціальну програму «Шахи в школах», розглянувши можливість запровадження в школах такого предмету як шахи. Зі свого боку Федерація готова надати необхідну методичну літературу та посібники, повідомив президент ФІДЕ. Він зазначив, що нині шахи викладають як факультатив чи як обов`язковий предмет у низці країн, наприклад, в Китаї, Іспанії, Монголії, Молдові, США та ін.