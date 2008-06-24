The Times: Гус Хіддінк міг би стати президентом РФ

Після перемог на Євро-2008 тренера російської збірної Гуса Хіддінка цілком могли б вибрати президентом РФ переважною більшістю голосів, якби він міг балотуватися, упевнена британська The Times.

Хіддінка вважають геніальним майстром тактики, який зробив з маловідомих гравців потенційних чемпіонів Європи. Журналісти називають тренера головною складовою «російського футбольного дива». Проте Енді Роксбург, директор УЄФА з технічних питань, вважає, що у команди Хіддінка зараз просто більше енергії, ніж у західноєвропейських футболістів. Російська ліга, зігравши 11 матчів нового сезону, пішла на канікули. Завдяки цьому збірна фізично і психологічно не так стомлена, як гравці із Західної Європи.

У четвер росіяни зустрінуться з Іспанією і одержать шанс поквитатися за поразку на груповому етапі ЧЄ. Особливу увагу суперникам слід звернути на Андрія Аршавіна, цитує The Times півзахисника іспанців Сеска Фабрегаса. «Я бачив його (на матчі з Голландією), він хороший гравець. Раніше я не знав його, але виглядає він добре... Ми знаємо, що це буде зовсім інша гра. У них хороша якість гри, вони конкурентоздатні, молоді, і, думаю, грати з ними буде дуже-дуже нелегко».

10-й номер, Аршавін – найблискучіше відкриття чемпіонату і кошмар для підопічних Луїса Арагонеса, застерігає іспанська El Pais.